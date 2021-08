Polizeiinspektion Goslar

Montag, 23. August 2021

Brand in der Kleingartenanlage Twele e.V.

Goslar - In der Nacht zum Dienstag wird die Polizei durch die Feuerwehr zu einem Brand in dem Kleingartenverein Twele e.V. gerufen. Hier stehen zwei nebeneinanderstehende, hölzerne Gartenhäuser in Vollbrand und werden durch die Freiwillige Feuerwehr Goslar abgelöscht. Zwischen den Häusern wird eine Tonne mit glühenden Ascheresten festgestellt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Beide Hütten werden durch das Feuer vollständig zerstört. Die entstandene Schadenshöhe konnte noch nicht abschließend festgestellt werden.

