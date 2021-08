Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zwei Sachbeschädigungen an Schulen in Goslar

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Grundschule:

Zwischen dem 20.08.2021 - 23.08.2021 kam es zu einer Sachbeschädigung an der Grundschule in Goslar/ Oker. Erst rissen der/die unbekannten Täter Holzlatten von einem Blumenkübel ab und schlugen im Anschluss mit den Holzlatten mehrere Scheiben der Eingangstüren und Fenster ein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Sachbeschädigung an Gesamt- und Realschule Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es im gleichen Tatzeitraum, 20.08.2021 - 23.08.2021, an der Gesamt- und Realschule zu einer weiteren Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe. Hier wurde vermutlich mit einem Feuerwerkskörper auf eine Scheibe geworfen. Durch den Druck der Explosion ist die Scheiben von der Innenseite geplatzt. Die Schadenshöhe liegt hier bei ca. 500 Euro. Wir bitten Zeugen die Hinweise zu den jeweiligen Taten geben können sich bei der Polizei Goslar telefonisch unter der Nummer 05321- 339- 0 zu melden.

