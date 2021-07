Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mofa-Roller in der Arnulfstraße gestohlen und drei Tage später in der Sternstraße aufgefunden

Pirmasens (ots)

Zwischen Mittwoch. 22:00 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Dieb einen Mofa-Roller aus dem Hof des Anwesens Arnulfstraße 29. Der Roller war nicht nur nicht abgeschlossen, es steckte sogar der Zündschlüssel. Der Dieb hinterließ ein Mountain-Bike. Am Sonntag, 09:15 Uhr, meldete ein Zeuge einen herrenlosen Roller ohne Kennzeichen in der Sternstraße. Es handelte sich um den gestohlenen blauen Roller, Marke PGO. An dem Roller fehlte schon vor dem Diebstahl das Trittbrett auf der rechten Seite und die Scheibe der Verkleidung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell