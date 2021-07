Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rotlichtverstoß

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.07.2021, 03:49 Uhr Ort: 66482 Zweibrücken, L471 von Zweibrücken in Fahrtrichtung Contwig SV: Ein 23-jähriger Fahrzeugführer missachtete das rote Signal der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung L471/K5. Nachdem er circa 3-4 Sekunden an der roten Ampel wartete, fuhr er plötzlich in den Kreuzungsbereich ein und fuhr in Richtung Contwig weiter. Gegen den Fahrzeugführer wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

