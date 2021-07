Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunken und ohne Führerschein auf Mofa unterwegs

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 24.07.2021 wurde ein 61-jähriger Mann aus Pirmasens gegen 19.00 Uhr mit seinem Mofa in der Bahnhofstraße in Pirmasens kontrolliert. Da bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser Test ergab, dass der Mann über ein Promille hatte. Auf der Dienststelle wurde zudem festgestellt, dass der Roller über 30 km/h schnell fährt. Da der Fahrer lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorweisen konnte erwartet ihn nun- neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr- auch noch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. |pips

