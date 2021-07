Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Körperverletzung in der Volksgartenstraße

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 23.07.2021, gegen 19:15 Uhr Uhr, wurde von einer Passantin eine Schlägerei zwischen zwei Personen in der Volksgartenstraße gemeldet. Vor Ort konnten die beiden Streithähne voneinander getrennt werden. Bei beiden Männern konnten leichte Verletzungen festgestellt werden. Der jüngere der beiden Männer wurde aufgrund seiner Alkoholisierung und seiner Aggressionen in die Psychiatrie des Städtischen Krankenhauses gebracht. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell