Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unter Drogeneinfluss gefahren

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 23.07.2021, gegen 10:00 Uhr, wurde in der Lemberger Straße in Pirmasens ein Leichtkraftrad kontrolliert. Bei der Überprüfung des 17-jährigen Fahrers aus Pirmasens konnten Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt werden, welche durch das Ergebnis eines Urintests bestätigt wurden. Eine Blutprobe wurde entnommen; ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pips

