Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 23.07.2021, 10:50 Uhr Ort: Zweibrücken, Bundesautobahn 8 SV: Ein bislang unbekannter Sattelzug mit Auflieger befuhr die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Saarland. Vor der Baustelle in Höhe Zweibrücken-Ernstweiler verringerte der Sattelzug stark seine Geschwindigkeit. Die hinter dem Sattelzug fahrende 32-jährige, konnte aufgrund mangelnden Abstandes nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Sattelzug auf. Die Fahrerin konnte ihren silberfarbenen VW Jetta noch hinter die Warnbaken in die Baustelle lenken, während der Sattelzug seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte und sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Durch die Kollision war der PKW der 32-jährigen nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: 06332/976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

