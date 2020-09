Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1242) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nürnberg (ots)

Gestern Abend (07.09.2020) ereignete sich an der Kreuzung Breslauer / Oppelner Straße ein Verkehrsunfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 21:50 Uhr fuhr ein Bus der VAG die Breslauer Straße in südwestliche Richtung und bog an der Kreuzung zur Oppelner Straße bei Grünlicht nach links ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Honda Accord die Breslauer Straße in nordöstliche Richtung. Laut seinen Angaben fuhr auch er bei Grünlicht in die Kreuzung ein und stieß mit dem abbiegenden VAG-Bus zusammen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, aber an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet eventuelle Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 65 83-1530 zu melden.

Rainer Seebauer / mc

