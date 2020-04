Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtrag zur Pressemeldung der PI Zell vom 26.04.2020: Bezüglich der entwendeten roten Ducati in Neef am vergangenen Sonntag landete die Zeller Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg.

Nachdem am vergangenen Sonntag ein mutmaßlicher Käufer vorgab, eine Probefahrt mit einem Motorrad machen zu wollen und nicht zum Verkäufer zurückkehrte, ist der Polizei in Zell, in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Daun, ein schneller Ermittlungserfolg geglückt.

Durch den Hinweis eines Zeugen und der damit verbundenen umfangreichen Ermittlungsarbeit führte die Spur zu einem 23-jährigen aus der Verbandsgemeinde Gerolstein. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung beim Tatverdächtigten führte zunächst nicht zur Auffindung des Motorrades. Aufgrund der drückenden Beweislast räumte der Tatverdächtigte schließlich ein, dass er die Ducati in einem Schuppen abgestellt habe. Dort konnte das Motorrad unversehrt sichergestellt und an den glücklichen Verkäufer ausgehändigt werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zur Probefahrt nach Neef zudem mit einem nicht zugelassenen PKW anreiste. Den 23-jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

Die Polizei empfiehlt allen privaten Fahrzeugverkäufer darauf zu achten, sich vor der Probefahrt den Personalausweis des Kaufinteressenten zeigen zu lassen. Ebenso kann man auch den Ausweis oder etwas anderes als Pfand verlangen oder schlicht bei der Probefahrt mitfahren. Denn: Immer wieder kommt es vor, dass angebliche Probefahrer mit dem Fahrzeug nicht zurückkommen.

