Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 23.07.2021, 09:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Hünefeldstraße SV: Ein bislang unbekannter roter LKW, vermutlich Sattelzugmaschine mit Auflieger, befuhr die Hünefeldstraße in Fahrtrichtung Freudenbergerhofstraße in Zweibrücken. Hierbei streifte der LKW beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Hyundai i40 und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. An dem PKW des 30-jährigen Geschädigten wurde der linke Außenspiegel beschädigt, die Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: 06332/976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

