Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 21.07.2021, 17:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Wilkstraße SV: Der 86-jährige Geschädigte wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes von einem fremden Mann angesprochen wurde, er müsse dringend Kleingeld gewechselt bekommen. Der Unbekannte warf dem Senior eine 1 EUR-Münze ins Kleingeldfach und gab an, dass er 20- und 10-Cent-Münzen benötige. Als der Geschädigte Kleingeld suchte, zeigte der Unbekannte mit dem Zeigefinger in das Kleingeldfach und sagte "Da ist doch ein 20er". Der Geschädigte suchte 1 EUR in kleinen Münzen zusammen und übergab diese dem Unbekannten. Am Morgen des 22.0.7. bemerkte der 86-Jährige, dass zwei 50 EUR-Noten fehlten. Diese muss ihm der Unbekannte beim "Zeigen" des Kleingeldes unbemerkt aus dem Geldbeutel gezogen haben. Täterbeschreibung: 35 - 40 Jahre alt (eher Richtung 40), ca. 180 cm groß, schlank, europäischer Phänotyp, dunkelblonde, kurze Haare, sprach Hochdeutsch mit französischem Akzent (elsässisches Deutsch). Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zu dem Diebstahl. |pizw

