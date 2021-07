Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verkehrsüberwachung in der Innenstadt

Worms (ots)

Die Polizei Worms überwachte gestern in Rahmen des Schwerpunkts zur Verbesserung des Verkehrsklimas in der Innenstadt das Verhalten im Straßenverkehr. Ab 11 Uhr wurden in der Alzeyer Straße und Gaustraße insgesamt 15 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Sechs Personen wurden hierbei mit dem Handy am Steuer ertappt, sie erwartet nun ein Bußgeld von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Drei Fahrzeuginsassen waren nicht angegurtet und ein 44-jähriger Wormser hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Weitere Kontrollen sind geplant.

