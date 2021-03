Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt diese Frau?

Minden, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen derzeit nach einer mutmaßlichen Diebin und EC-Kartenbetrügerin. Dazu hoffen die Beamten über eine Öffentlichkeitsfahndung auf die Spur der unbekannten Frau zu kommen.

Diese steht unter Verdacht, am Morgen des Freitags, 9. Oktober 2020, einer Mindenerin (60) in einem Bekleidungsgeschäft in der Viktoriastraße die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen zu haben. Anschließend und noch bevor die Geschädigte ihre Karten sperren lassen konnte, kam es wenig später durch die abgebildete Frau zu zwei Abhebungen an einem Außen-Geldautomaten am Grillepark. Dabei wurde die Tatverdächtige von einer Überwachungskamera aufgenommen. Weil bisherige polizeiinterne Ermittlungen bisher nicht zur Ergreifung der gesuchten Frau führten, ordnete ein Gericht nun die Öffentlichkeitsfahndung an.

Zur Tatzeit trug die etwa 30 bis 35 Jahre alte Frau eine dunkle Steppjacke und einen hellen Mund-Nasen-Schutz. Zudem trug sie lange offenbar dunkelblonde Haare. Als besonders markant betrachten die Ermittler das Tragen eines dem Anschein nach goldenen Siegelringes am Ringfinger der rechten Hand.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person oder wer kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Hinweise zu ihr werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Die Fotos der bisher unbekannten Frau finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/minden-taschendiebstahl-computerbetrug

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell