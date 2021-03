Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mercedes-Fahrer bei Alleinunfall verletzt

Lübbecke (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls wurde die Polizei am Montagmorgen nach Stockhausen gerufen.

Als ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße "Am Esch" in Richtung Alswede befuhr, kam sein PKW ersten Erkenntnissen zufolge gegen 6.20 Uhr in der Rechtskurve an den Einmündungen zum Horstweg nach links von der Straße ab. Dadurch geriet der Kombi in den Straßengraben und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Dabei verletzte sich der Hüllhorster und wurde von alarmierten Rettungskräften ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell