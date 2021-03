Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fünf Diebstähle aus Autos gemeldet

Lübbecke-Nettelstedt (ots)

Fünf Autos waren in den vergangenen Tagen das Ziel von Dieben. Alle Tatorte lagen im Ortsteil Nettelstedt. Zudem waren die Fahrzeuge nicht verschlossen beziehungsweise es konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Die am Wochenende gemeldeten Taten lagen im Tatzeitraum zwischen 3. und 8. März. Aus einem auf einem Grundstück in der Schnathorster Straße abgestellten schwarzen Renault Megane entwendeten die Unbekannten Speicherkarten eines Navigationsgerätes, Lautsprecherboxen, eine Sonnenbrille sowie etwas Autozubehör. In der Straße "Am Sonnenhang" war ein schwarzer VW Polo das Ziel der Täter. Gestohlen wurde der Fahrzeugschein. Bei beiden Fahrzeugen waren keine Aufbruchspuren ersichtlich.

Aus zwei Audis, die unter einem Doppel-Carport im Brakeweg abgestellt waren, entwendete man aus einem der beiden Fahrzeuge Unterlagen und etwas Bargeld. Aus einem ebenfalls im Brakeweg geparktem Renault Twingo entnahm man aus der Mittelkonsole etwas Bargeld. Bei diesen Fahrzeugen liegt die Vermutung nahe, dass sie nicht verschlossen waren.

Im Zusammenhang mit den Taten prüfen die Ermittler aktuell Meldungen einer verdächtigen Person, welche im Bereich der Tatorte am Samstagabend (6. März) kurz vor Mitternacht beobachtet wurde. Bekleidet war die Person mit einer Jeanshose sowie einem dunklen Kapuzenpulli mit aufgesetzter Kapuze. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell