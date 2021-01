Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Windschutzscheibe eingeschlagen

Haselünne (ots)

Am 5. Januar kam es zwischen 16 und 21 Uhr auf dem sogenannten "Plesseparkplatz" in Haselünne zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter haben die Windschutzscheibe an einem dort abgestellten, silberfarbenen VW Golf eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

