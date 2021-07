Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Fahrertausch nach Verkehrsunfall?

Worms (ots)

Nachdem gestern eine S-Klasse in der Wallstraße gegen einen geparkten PKW prallte, richten sich Ermittlungen gegen einem 21-jährigen Wormser. Gegen 17 Uhr befuhr der Mercedes den Berliner Ring und bog nach rechts in die Wallstraße ab. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der PKW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota. Der Fahrer entfernte sich daraufhin mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Kurze Zeit später kehrte der Wagen wieder an den Unfallort zurück, offenbar mit einem anderen Fahrer als zuvor. Aufgrund von Zeugenhinweisen verdichtete sich der Verdacht, dass der 21-jährige Sohn den Wagen zur Unfallzeit gefahren hatte und nicht wie angegeben dessen Vater. Ein Drogenschnelltest bei dem jungen Mann reagierte positiv auf Betäubungsmittel, weswegen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro beziffert.

