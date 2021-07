Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchter Raub auf Schnellrestaurant

Worms (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 19 Uhr im Wormser Stadtgebiet zu einem versuchten Raubdelikt. Der bisher unbekannte männliche Täter betritt die Filiale des Lieferservices in Worms-Herrnsheim und verlangt unter Vorhalt einer Pistole Geld vom 29-jährigen Geschädigten. Dieser gibt an, dass kein Geld in der Kasse sei. Nachdem sich der Täter vergewissert habe, dass die Schublade tatsächlich leer ist, habe er sich auf einem Mountainbike in Richtung B9 entfernt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell