POL-RE: Oer-Erkenschwick: Frau stürzt in Bus

Recklinghausen (ots)

Ein 34-jähriger Busfahrer fuhr auf der Ewaldstraße in Fahrtrichtung Verbandsstraße. In Höhe der Kreuzung Ewaldstraße / Steinrapener Weg bremste er den Bus stark ab, da ein entgegenkommender 51-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel von der Ewaldstraße nach links auf den Steinrapener Weg abbog. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Jedoch stürzte eine 38-jährige Waltroperin im Bus und verletzte sich leicht. Der Unfall ereignete sich am heutigen Tag, gegen 12:30 Uhr.

