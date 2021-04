Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Falscher Pflegedienst - Polizei warnt vor Trickdieben

Recklinghausen (ots)

Die Polizei warnt vor Trickdieben, die aktuell offenbar in Castrop-Rauxel unterwegs sind. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden der Polizei drei Fälle gemeldet, in denen Ähnliches vorgefallen ist. Ältere Frauen bekamen jeweils Besuch von einer vermeintlichen Pfegekraft. Im ersten Fall wurde eine 89-jährige Seniorin in Castrop - auffällig - über geplante Spaziergänge ausgefragt. Anschließend verließ die "Pflegekraft" die Wohnung, gestohlen wurde nichts. Wie sich dann herausstellte, hatte die "Pflegekraft" auch bei Nachbarn geklingelt, dort wurde sie aber nicht herein gelassen. Die Frau war offenbar in Begleitung eines Mannes, der vor dem Haus wartete. Im zweiten Fall wurde eine 95-jährige Frau Opfer von Trickdieben. Die Seniorin hatte ebenfalls Besuch von einer Pflegekraft. Während sie sich um die 95-Jährige kümmerte, durchsuchte offenbar eine zweite Person die Wohnung. Heute wurde festgestellt, dass Bargeld und Schmuck fehlen. In beiden Fällen wurde die "Pfegekraft" ähnlich beschrieben: ca. 20 bis 30 Jahre alt, klein - nur ca. 1,50m bis 1,60m groß, sehr schlank, dunkle/schwarze längere Haare, sprach gebrochen deutsch, dunkel gekleidet. Der Begleiter der Frau (in dem einen Fall) wurde folgendermaßen beschrieben: junger Mann, ziemlich groß, sehr stabil, dunkle Haare, gut gekleidet/gepflegtes Äußeres, dunkler Mantel/Jacke.

Heute Mittag wurde der Polizei erneut ein Fall gemeldet, der den Vorherigen ähnelt. Diesmal bekam eine Frau im Stadtteil Ickern Besuch von einer falschen Pflegekraft. Während die Seniorin schlief, wurde ihre Wohnung durchsucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Um sich vor Trickdieben (an der Haustür) zu schützen, gibt die Polizei unter anderem folgende Tipps:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. - Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Hinweise zu den aktuellen Betrugsfällen in Castrop-Rauxel nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell