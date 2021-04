Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Kinder angesprochen - Polizei sucht tatverdächtigen Mann

Recklinghausen (ots)

Innerhalb von zwei Tagen sind in Dorsten-Holsterhausen zwei Mädchen von einem fremden Mann angesprochen worden. Die beiden 7- und 8-Jährigen reagierten genau richtig - sie ließen sich auf nichts ein und erzählten davon zu Hause. Der erste Fall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag auf der Bernhardstraße. Dort wurde ein 7-Jähriges Mädchen aus Dorsten gegen 17.30 Uhr auf einem Spielplatz von einem Mann angesprochen. Er gab ihr etwas Geld und bot an, sie könne sich noch mehr verdienen, wenn sie ihn berühre. Das Mädchen ging daraufhin nach Hause und erzählte, was passiert war. Ein Elternteil verständigte die Polizei. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wurde auf der Freiheitsstraße ein 8-jähriges Mädchen aus Dorsten vor einem Lebensmittgeschäft von einem unbekannten Mann angesprochen. Er fragte das Mädchen mehrfach, ob sie sich etwas Geld verdienen möchte - konkretere Angebote machte er offenbar nicht. Das Mädchen reagierte nicht auf die Angebote und lief nach Hause. Dort erzählte sie dann, was passiert war. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,70 bis 1,85m groß, normale Statur, trug schwarze Kleidung und eine Brille mit auffälligen Gläsern (gelb oder grün - vermutlich verspiegelt). Außerdem hatte er eine schwarze Bauchtasche dabei. In beiden Fällen war der Mann mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den tatverdächtigen Mann geben können oder einen der Vorfälle mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell