Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Motorrad aus Einfahrt entwendet

Ennepetal (ots)

In der Nacht vom 29. auf den 30.03. entwendeten unbekannte Täter ein Motorrad der Marke KTM, welches in der Ambrosius-Brand-Straße in einer Einfahrt am Haus geparkt stand. Zuvor unterbrachen sie das Signal der vorhandenen Überwachungskamera. Sie entfernten sich mit dem Motorrad in unbekannte Richtung.

