Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei ergänzen bisherige Mitteilungen mit Hinweisen zum Opfer /

UlmUlm (ots)

Nach Erkenntnissen der Ermittler hat der Getötete, ein 26-jähriger Pakistaner, in einer Moschee in Stuttgart gepredigt. Gleichwohl ermitteln die Behörden in alle Richtungen, um die Tat aufzuklären.

++++++ 2324060

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell