Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch in Wohnung

Wetter (ots)

Am 30.03. in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr drangen unbekannte Täter in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße ein. Die Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

