Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hochwertige e-Bikes in Wil-Friedlingen gestohlen

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Lörrach

Weil, Ortsteil Friedlingen

Am Samstag 29.08.2020, gegen 17:00 Uhr, entwendete bisher unbekannte Täterschaft in Weil-Friedlingen, im Rheinpark, zwei verschlossene E-Bikes. Diese waren mit einem Spiralschloss an den dortigen Fahrradständern in der Nähe de Cafes angeschlossen. Der Gesamtwert beläuft sich auf ca. 6.000,00 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621 9797-0 entgegen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang Fahrräder vorzugsweise mit höherwertigeren Fahrradschlössern zu sichern, um präventiv einem Diebstahl entgegenzuwirken.

PS RW u. Oß FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell