Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Herten: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Lange Straße im Stadtteil Habinghorst sind unbekannte Täter zwischen dem späten Mittwochabend und Donnerstagmorgen bei einem Pflegedienst eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf, brachen dann eine Schranktür auf und nahmen einen Tresor inklusive zwei Tablet-PCs, Zulassungsbescheinigungen der Firmenwagen sowie Bargeld mit. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Herten:

Auf der Hochstraße wurde am Donnerstagabend, zwischen 19 und 20 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten mehrere Zimmer in verschiedenen Stockwerken. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde unter anderem Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Bewohnerin war zur Tatzeit zu Hause - nach eigenen Angaben ruhte sie sich im Schlafzimmer aus. Als sie zurück ging, bemerkte sie die offene Haustür und den Einbruch.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell