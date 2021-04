Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrer bei Unfall tödlich verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Halterner Straße hat es heute einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 78-jähriger Mann aus Marl mit seinem Auto, um 12:30 Uhr, auf der Halterner Straße in Richtung Haltern am See aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Die Unfallörtlichkeit liegt etwa in Höhe des Waldhauses Halter Pforte. Der schwer verletzte Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Straße musste zur Unfallaufnahme zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Der Sachschaden liegt bei ca. 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell