Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Lachen-Speyerdorf (ots)

Am Samstag, den 03.04.2021, gegen 15:50 Uhr ereignete sich auf der K1 ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 54-jährige PKW-Fahrerin befuhr die K1 von Neustadt kommend, in Fahrtrichtung Lachen-Speyerdorf und bog auf der Höhe des Lindenhofs nach links ab. Während dem Abbiegevorgang des PKW überholte ein 17-jähriger Motorradfahrer von Neustadt kommend mehrere Fahrzeuge und kollidierte mit dem PKW der 54-jährigen. Der 17-jährige Motorradfahrer stürzte hierbei und wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus abtransportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die K1 war für mehrere Stunden für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

