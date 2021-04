Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Ein 60-Jähriger Radfahrer aus Maxdorf fuhr am Karfreitag, gegen 16:00 Uhr, von der Gustav-Kirchhoff-Straße kommend in den Kreisel in der Gustav-Kirchhoff-Straße/Bruchstraße ein. Ein 72-jähriger Bad Dürkheimer BMW-Fahrer fuhr von der B37 kommend in den Kreisel ein und nahm dem Radfahrer die Vorfahrt. Dieser stürzte zu Boden verletzte sich leicht an der Schulter. Der Gesamtschaden wird auf ca. 350 EUR geschätzt.

