Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Straßenverkehrsgefährdung, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim/Jägertal (ots)

Am Karfreitag, gegen 15:00 Uhr, soll der Fahrer eines schwarzen Audis auf der B37 im Jägertal in Fahrtrichtung Bad Dürkheim einen weißen Renault derart überholt haben, sodass es zu einer Gefährdung des Renaults und des Gegenverkehrs gekommen sein soll. Beide Fahrzeugführer konnten in Höhe des Wurstmarktplatzes getrennt zueinander befragt werden und machten unterschiedliche Angaben zu dem Überholvorgang.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, sich mit der Polizei Bad Dürkheim unter der Tel. 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

