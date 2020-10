Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: gefährliche Körperverletzung

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In den frühen Morgenstunden des 24.10.2020 kommt es in einer Gaststätte in der Mühlstraße 13 in Frankenthal zu einem körperlichen Übergriff. Ein 23-jähriger Gast wird auf dem Weg zur Toilette von einem Unbekannten, ohne Vorwarnung, die fünfstufige Treppe heruntergestoßen. In Folge des Sturzes verliert der Gast das Bewusstsein und zieht sich diverse Verletzungen zu, welche im Krankenhaus versorgt werden müssen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

