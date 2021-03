Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Hoher Schaden durch Sachbeschädigung

Bad Peterstal - Griesbach (ots)

Rundherum beschädigt wurde am Donnerstag, zwischen 14 Uhr und 21.15 Uhr, ein in einem Carport neben dem Bahnhof in Bad Griesbach abgestellter Citroen. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass durch bislang Unbekannte alle Reifen zerstochen wurden, beide Außenspiegel beschädigt, die Heckscheibe eingeschlagen und das Auto auf der gesamten rechten Seite und auf der Motorhaube zerkratzt wurde. Der Reparaturschaden beträgt ungefähr 10.000 Euro. Die Beamten des Polizeiposten Oppenau haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 07804 910883. /ag

