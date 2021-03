Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Hoher Sachschaden

Offenburg (ots)

In der Nacht auf Freitag kam es gegen 05.50 Uhr auf der Baustelle eines Einkaufszentrums in der Gustav-Rée-Anlage zu einem großen Wasserschaden. Nach ersten Erkenntnissen fluteten mehrere tausend Liter Wasser den Verkaufsraum in einem noch nicht vollständig fertiggestellten Ladengeschäft, so dass nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstand. Ob es sich dabei um eine Sachbeschädigung handelt oder eine andere Ursache zu Grunde liegt, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer, 0781 21-2200, entgegengenommen. /ks

