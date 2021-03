Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Ein noch Unbekannter hat in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag 6.30 Uhr ein Auto in der Straße "Alte Eisenbahnstraße" Höhe Gerberplatz beschädigt. An dem silbernen Mercedes A-Klasse konnten Beschädigung am Türgummi der Fahrertür im Bereich der A-Säule sowie zwei größere Kratzer im Bereich des Türschwellers im Bereich Übergang Fahrertür/Mitfahrertür festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell