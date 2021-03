Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - E-Scooter auf dem Gehweg

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Schwarzwaldstraße zu einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter. Hierbei befuhr der 29-jährige Lenker eines Elektrokleinstfahrzeuges entgegen der geltenden Vorschriften den Gehweg aus Richtung "Cite" kommend. Ein 56 Jahre alter Fiat-Fahrer erfasste den 29-Jährigen mit seinem Pkw, als dieser gegen 16:30 Uhr dabei war, aus seiner Hofeinfahrt auf die Schwarzwaldstraße aufzufahren. Hierdurch wurde der Roller-Fahrer leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell