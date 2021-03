Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach, Schönberg - Auf frischer Tat ertappt

Seelbach, Schönberg (ots)

Ein ausgelöster Alarm an einer Wertstoffdeponie in der Ludwigstraße rief am Donnerstagabend gegen 20.35 Uhr Beamte des Polizeireviers Lahr auf den Plan. Beim Eintreffen der Polizeistreife kam ein 43-jähriger Mann hinter einem Elektroschrottcontainer hervor und konnte vorläufig festgenommen werden. Sein 33 Jähriger Komplize konnte wartend in einem Auto angetroffen werden. Das Duo erwartet nun eine Strafanzeige.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell