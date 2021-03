Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Bühl (ots)

Ein 66-jähriger Mazda-Fahrer war am Donnerstagnachmittag auf der Robert-Koch-Straße in Richtung Kreuzung Rungsstraße unterwegs. Vermutlich übersah er beim Linksabbiegen einen aus Richtung Kappelwindeck kommenden Mercedes-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch die Kollision wurde der Senior mit seinem Mercedes nach rechts abgewiesen und prallte auf eine verkehrsbedingt stehende 57-jährige VW-Fahrerin. Der Mercedes-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Sein Auto und der Mazda kamen an den Abschlepphaken. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell