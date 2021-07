Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Durch Passanten wurde am 22.07.2021, gegen 18:45 Uhr, ein Mann gemeldet, der in der Landauer Straße ohne ersichtlichen Anlass auf parkende Fahrzeuge schlagen würde. Vor Ort konnte ein 51-jähriger amtsbekannter Mann aus Pirmasens angetroffen werden. Auch konnte durch die Streife an einem Fahrzeug mit TR-Kennzeichen eine Delle und frische Kratzer festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde der Mann immer aggressiver und wurde schließlich in die Psychiatrie des Städtischen Krankenhauses Pirmasens verbracht. Im Rahmen des Einsatzes wurden die Kollegen von dem Mann bespuckt und beleidigt. Aufgrund seines aggressiven Zustandes musste die Person schließlich im Krankenbett fixiert werden. Augenscheinlich stand der Mann unter starkem Alkoholeinfluss. |pips

