Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Geparkte Autos beschädigt und geflüchtet

Haßloch (ots)

Bei der Polizei Haßloch wurden am 16.07.2021 zwei Unfallfluchten angezeigt.

Im ersten Fall wurde in der Zeit von 15.07.21, 20:30 Uhr bis 16.07.21, 08:50 Uhr, der Außenspiegel an einem in der Lindenstraße geparkten PKW (Hyundai, silber) abgefahren. Schaden: ca. 250,- Euro.

Im zweiten Fall wurde am 16.07.21, gegen 14:45 Uhr, ein in der Ohliggasse geparkter PKW (Mercedes-Benz, silber) im Heckbereich beschädigt. Schaden: ca. 500,- Euro. Hier wurde ein blauer Kombi beobachtet, welcher als Verursacher in Frage kommen könnte.

Beide Unfallverursacher/-innen flüchteten von der Unfallstelle. Es werden Zeugen/-innen gesucht, welche gebeten werden, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell