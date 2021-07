Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Unfall auf der K16

Wachenheim (ots)

Ein 20-jähriger Ludwigshafener PKW-Fahrer befuhr am Freitag, gegen 19:40 Uhr, die K16 von Wachenheim nach Lindenberg. Nach dem Parkplatz des Freizeit- und Wildparks verlor der Fahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit (50 km/h erlaubt) die Kontrolle über sein Auto, kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Böschung hangabwärts zum Stillstand. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 EUR. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Straße wurde für Abschleppmaßnahmen ca. eine Stunde vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell