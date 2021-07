Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße-Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen/ Vorfahrt missachtet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.07.2021 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der B 39 in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd/ BAB 65 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 26-jährige Unfallverursacher aus dem Raum Südliche Weinstraße missachtete beim Linksabbiegen auf die Autobahnauffahrt die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrzeugs der 45-jährigen Unfallbeteiligten aus dem Kreis Münster. Durch den Zusammenstoß wurde eines der beiden Fahrzeuge auf das Fahrzeug eines 32-jährigen Fahrzeugführers aus Neustadt geschoben, welcher gerade im Einmündungsbereich der BAB 65 zur B 39 verkehrsbedingt hielt. Einer der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 EUR. Für die Dauer der Aufräum-und Bergungsarbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

