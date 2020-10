Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Asbach (ots)

Am Sonntagnachmittag stellten Polizeibeamte im Rahmen der Streife 5 Personen an der Grundschule in Asbach fest, die bei Erblicken des Streifenwagens sofort fußläufig in verschiedene Richtungen die Flucht ergriffen. Bei der Verfolgung konnten zwei Personen gestellt werden. Diese konnten keinen plausiblen Grund für die Flucht benennen. Die Durchsuchung der Personen verlief negativ. Im Anschluss konnten hinter einer Häuserecke eine 15 - jährige - und eine 24 - jährige Person ausgemacht werden, die sich dort versteckten. In deren unmittelbaren Zugriffsbereich befand sich eine Plastikdose mit Betäubungsmittelanhaftungen. Diese wurde polizeilich sichergestellt. Es wird nun strafrechtlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

