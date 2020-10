Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in einen Einkaufsmarkt

Dierdorf (ots)

Am Dienstag kam es zu zwischen 02:30 Uhr und 02:37 Uhr zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Königsberger Straße (Industriegebiet) in Dierdorf. Nach jetzigem Ermittlungsstand öffneten zwei maskierte Täter gewaltsam eine Tür und entwendeten im Kassenbereich Zigaretten. Der Sachschaden an der Tür ist bedeutend höher als der Wert des Diebesgutes. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere verdächtige Fahrzeuge oder Personen, bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

