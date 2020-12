Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.12.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Heilbronn: Nach illegalen Autorennen - Ermittlungserfolg gegen Verkehrsraser

Bereits am 25. Juni 2020 kam es im Bereich der Neckarsulmer Straße in Heilbronn zu einem illegalen Straßenrennen zwischen einem Mercedes und einem auffälligen, BMW, bei dem eine 60-Jährige erheblich gefährdet wurde. Die beiden hochmotorisierten Fahrzeuge fuhren zunächst hinter dem PKW der 60-Jährigen in Richtung Neckarsulm. Am Ortsausgang von Heilbronn fuhr der 23-jähriger Fahrer eines Mercedes der Frau sehr dicht auf und überholte sie kurze Zeit später verbotswidrig rechts, als die Frau gerade den Fahrstreifen wechseln wollte. Die Frau musste scharf abbremsen und ruckartig nach links lenken, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Unmittelbar hinter dem Mercedes folgte ein auffälliger BMW, der ebenfalls stark beschleunigte und rechts an der 60-Jährigen vorbeifuhr. Anschließend lieferten sich die beiden Fahrzeuge ein Rennen bis zur Kreuzung zur Karl-Wüst-Straße, wo beide Fahrzeuge an einer roten Ampel warten mussten. Während dem Warten ließen sowohl der Mercedes, als auch der BMW die Motoren mehrfach aufheulen und gaben im Stand Gas. Als die Ampel schließlich grünes Licht zeigte, gaben beide Gas und fuhren in Richtung Neckarsulm. Hierbei überholten sie mehrere Autos, wobei sie diese links wie rechts überholten und sich ein wildes Rennen lieferten. Nachdem der Vorfall bei der Polizei Heilbronn angezeigt wurde, wurde beim Polizeirevier Heilbronn temporär eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die schlussendlich Hinweise auf einen 23-Jährigen und einen 27-Jährigen erbrachten. Im Rahmen der Ermittlungen konnten durch umfangreiche Maßnahmen weitere Straftaten aufgeklärt werden. Den beiden Rasern wurden im Zuge der Ermittlungen die Führerscheine abgenommen, zudem wurde eines der beiden Autos beschlagnahmt. Die beiden Männer erwarten nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen illegalen Straßenrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs. "Nur durch solche konsequenten Ermittlungserfolge können wir mittel- und langfristig diese gefährliche Raserszene verunsichern, die sich in mehreren Bereichen des Polizeipräsidiums feststellen lässt", so der Leiter der Schutzpolidirektion im Polizeipräsidium Heilbronn, Polizeidirektor Lüdecke. "Daher wird auch der Überwachungsdruck durch gezielte Spezialisierungen weiterer Beamter flächendeckend ausgebaut, um die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu erhöhen", so Lüdecke weiter.

