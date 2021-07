Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim a. S. - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Weisenheim a. S. (ots)

Am Freitag, 16.07.2021, gegen 12:00 Uhr, bemerkte die Halterin eines weißen Fords beim Zurückkommen an ihren auf dem Supermarktplatz im Almenweg geparkten PKW, dass dieser im vorderen rechten Bereich beschädigt ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

