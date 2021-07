Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Pavillon gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag, 21:30 Uhr und Mittwoch, 05:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen auf dem Kundeparkplatz eines Discounters in der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt aufgestellten Faltpavillon. Der Pavillon war schwarz, hatte eine ungefähre Größe von drei auf vier Metern und gehörte zu einem Imbiss. Zeugen können sich unter Tel. 07033 5277 0 an den Polizeiposten Weil der Stadt wenden.

