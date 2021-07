Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Radfahrer bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag zog sich ein 15-jähriger Radfahrer gegen 07:25 Uhr bei einer Kollision mit einem LKW im Kreuzungsbereich der Hohbergerstraße und Gottlieb-Daimler-Straße in Magstadt schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus.

Der 45-jährige LKW-Fahrer war gerade im Begriff von der Hohbergerstraße in die Gottlieb-Daimler-Straße abzubiegen, als er den entgegenkommenden Radfahrer mutmaßlich übersah. Die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt etwa 3.000 Euro.

