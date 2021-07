Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Terrassenplatten gestohlen

Ludwigsburg (ots)

17 hellgraue und anthrazitfarbene Terrassenplatten mit einem Gesamtgewicht von 250 Kilo sowie diverse Bretten haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch oder im Verlauf des Vormittags vom Pkw-Stellplatz eines Hauses in der Straße "Am Altneckar" entwendet. Personen, die entsprechende Verladearbeiten bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell