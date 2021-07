Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Betrüger klappern zum Verkauf von Smartphones Gaststätten ab

Ludwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige verkauften am Mittwoch gegen 16:50 Uhr in einer Gaststätte in der Maichinger Straße in Magstadt ein Premium Smartphone an einen gutgläubigen 37-Jährigen. Kurz nach dem Kauf verließen die beiden Täter die Gaststätte und der 37-Jährige stellte dann fest, dass die IMEI-Nummer des Geräts nicht mit der Verpackung und der Rechnung übereinstimmte. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass zwei weitere Personen in einer anderen Gaststätte ebenfalls ein Smartphone verkaufen wollten. Vermutlich standen die vier Personen miteinander in Kontakt.

Die Tatverdächtigen in der Gaststätte in der Maichinger Straße wurden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: etwa 170 Zentimeter groß, etwa 25 Jahre alt, schlank, schwarze mittellange Haare, keine Brille, Vollbart, trug kurze dunkle Hose, schwarzes T-Shirt, Turnschuhe, südländisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch

Tatverdächtiger 2: etwa 180 Zentimeter groß, etwa 28 Jahre alt, dicke Statur, schwarze kurz Haare, keine Brille, Vollbart, trug einen blauen Trainingsanzug, Turnschuhe, südländisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch

Die betreffenden Personen sollen auch mit einem blauen Pkw, mutmaßlich Audi, mit Birkenfelder Kennzeichen (BIR) unterwegs gewesen sein.

Der Polizeiposten Maichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sich unter Tel. 07031 204050 zu melden. Es ist auch von Interesse, ob die genannten Personen in weiteren Gaststätten aufgetreten sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell